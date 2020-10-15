EBA TV 15 Ekim canlı ders saatleri ve programı belli oldu!

Okullarda eğitimin kademeli olarak başlamasının ardından öğrenciler sınav hazırlıklarını hem yüz yüze hem de EBA ile yapabiliyor. Bakanlığın yayınladığı günlük ders programını takip eden öğrenciler, canlı derslere katılabiliyor. Uzaktan eğitimde kullanılacak bilgisayar yada tableti olmayan öğrenciler için başlatılan 500 bin tablet ise adreslere ulaşmaya başladı. Ayrıca EBA’ya Destek noktalarından da erişmek mümkün. İşte EBA TV’de günün programı…

15 EKİM EBA TV CANLI DERS SAATLERİ VE DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL





LİSE

EBA’DA CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA'ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

EBA DERSLER SAYFASI NEDİR?

“Dersler” sayfası, EBA'da yer alan ders içeriklerinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde, bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun bir şekilde listelenir. Seçilen sınıf seviyesindeki bir dersin sayfasında; dersin üniteleri, kitabı, kütüphane içerikleri ve ünite testleri yer alır. Ünitelerin içinde ise konuları ve alt konuları görebilirsin. Dilersen “Tüm Dersler” düğmesine tıklayarak farklı okul türlerine ait ders içeriklerine de erişebilirsin.

EBA SIRALI ANLATIM NEDİR?

Sıralı anlatımda, bir alt konuya ait içerikler öğrenme sürecine uygun bir şekilde sunulur. Konu anlatımları, alıştırmalar, özet dokümanları ve tarama testlerinin yer aldığı sıralı anlatımları takip ederek konu hakkındaki bilgilerini pekiştirebilirsin.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE