Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

EBA TV canlı izle: 2 Haziran EBA TV ilkokul, ortaokul, lise dersleri başladı! Bugün hangi dersler var?

EBA TV, 10. hafta dersleri ile yayınlarına, öğrenciler de sabah saatlerinden itibaren ''EBA TV canlı izle'' aramalarına devam ediyor. EBA TV'de, öğretmen tarafından yapılan ders anlatımlarının yanı sıra gönderilebilecek çalışmalar (etkinlik, soru, diğer içerikler vb.) ile öğrencilerin dersten uzaklaşmaması sağlanıyor. İşte 2 Haziran Salı EBA TV ders programı ve EBA TV canlı izleme linki…

09:10 -
Haberler Gündem
EBA TV canlı izle: 2 Haziran EBA TV ilkokul, ortaokul, lise dersleri başladı! Bugün hangi dersler var?

Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler EBA TV canlı yayını üzerinden naklen aktarılıyor. Öğrenciler eba.gov.tr. adresinden öğrenci girişi yaparak veya TRT'nin farklı kanallarında TRT EBA ilkokul TRT EBA orta okul, TRT EBA Lise ayrıca Trt.izle.com adresinden de derslerini takip edebiliyor. İşte EBA TV izleme detayları…

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

 

canlı EBA internet öğrenci okul Pazartesi salı TRT yayın akışı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more