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EBA TV canlı izle! Haftanın son günü EBA TV’de hangi dersler var? İşte yayın akışı…

Haftanın son gününde öğrenciler derslerini EBA TV üzerinden takip etmeyi sürdürüyor. Millî Eğitim Bakanlığı dijital eğitim platformu olan EBA TV'de, öğretmen tarafından gönderilebilecek çalışmalar (etkinlik, soru, diğer içerikler vb.) ile öğrencilerin dersten uzaklaşmaması sağlanıyor. Mayıs ayı sonuna kadar öğrenciler uzaktan eğitim modeli ile EBA TV canlı yayın üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden devam edecek. Haberimizdeki linkler ile EBA TV kanallarını canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte EBA TV canlı izleme detayları ve kanal listesi...

09:23 -
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EBA TV canlı izle! Haftanın son günü EBA TV’de hangi dersler var? İşte yayın akışı…

Uzaktan eğitimde beşinci hafta heyecanı bugün itibariyle başlıyor. Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler TRT EBA TV canlı yayını üzerinden naklen aktarılıyor. Tekrar yayınları da izlenebilecek olan EBA TV lise, ortaokul ve ilkokul kanalları aracılığıyla eğitim süreci devam edecek. Haberimizin devamında ders programı, EBA TV canlı yayın linkleri ve ayrıntıları bulabilirsiniz…

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

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Son güncelleme: 09:58 08.05.2020
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