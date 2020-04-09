EBA TV canlı yayın izle… EBA TV’de bugün hangi dersler var? Program ve kanal listesi…

EBA TV üzerinden derslerini aksatmadan izlemek isteyen öğrenciler ise EBA TV’yi nasıl izleyeceklerini araştırıyor. EBA TV’de canlı yayın olarak dersler geçtiğimiz haftalarda yayınlamaya başladı. EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılıyor. Haberimizin devamında ders programı, EBA TV canlı yayın linkleri ve ayrıntıları bulabilirsiniz…

EBA TV HANGİ KANALDA?

EBA TV’nin farklı platformlardaki kanal numaralarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV 6 Nisan -10 NİSAN DERS PROGRAMI YAYIMLANDI

EBA TV İLKOKUL GÜNCEL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL – GÜNCEL DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE – GÜNCEL DERS PROGRAMI