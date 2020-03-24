EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? İşte EBA TV tekrar programı…

EBA TV yayın hayatına başladı ve virüs sebebiyle kapatılan okullar EBA TV üzerinden devam ediyor. Yayınları kaçıranlar için ise EBA TV ders tekrar videoları da yayınlanıyor. İşte EBA ders tekrar videoları izleme linki…

YAYINLARIN TEKRARLARI NE ZAMAN OLACAK?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebiliyor.

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 13:30 – 18:00 / 18:00 – 22:30

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 13:30 – 18:00 / 18:00 – 22:30

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15:00 – 21:00

TEKRA VİDEOLARI İNTERNETTE DE YER ALACAK

Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabiliyor.

EBA TV DERS TEKRARI İZLE

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE