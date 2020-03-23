EBA TV hangi kanalda? Digiturk, uydu, D-Smart, Tivibu EBA TV kanalları…

EBA TV farklı platformlar üzerinden öğrencilerin eğitimine destek sağlayacak. Her televizyon platformunda farklı kanal numaralarında yer alan EBA TV’nin Digiturk, uydu, D-Smart, Tivibu gibi platformlardaki kanal numaraları şu şekilde…

EBA TV HANGİ KANALDA?

EBA TV’nin farklı platformlardaki kanal numaralarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750



