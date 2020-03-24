EBA TV canlı izle… Digiturk, uydu, D-Smart, Tivibu EBA TV kanalları… EBA TV hangi kanalda?

EBA TV yayın hayatına başladı, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 kanal üzerinden dersleri yayınlayan EBA TV’nin tüm kanalları internet üzerinden canlı izlenebiliyor. Aşağıdaki linkler üzerşnden EBA TV kanallarını canlı olarak izleyebilirsiniz.

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV MERAK EDİLENLERİ

EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak?

3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

Hangi kanallar olacak?

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılaacaktır.

EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?

Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

Öğrenciler gün boyu TV başında mı olacaklar?

Öğrenciler EBA TV’den ve eba.gov.tr üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecektir.

EBA TV yayınlarının tekrarları olacak mı?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.

Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

Dersi hangi öğretmenler anlatıyor?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor.