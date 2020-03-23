EBA TV’den uzaktan eğitim başlıyor! EBA TV ders programı ve uydu frekans bilgileri…

EBA TV bugün milyonlarca öğrenciye eğitim vermeye başlayacak. Uzaktan eğitim sistemiyle eğitim alacak öğrenciler, EBA TV’nin hangi platformlardan yayın yapacağını ve uydu üzerinden hangi frekansları ayarlamaları gerektiğini araştırıyor. EBA TV’nin MEB tarafından yayınlanan ders programı, yayın platformlarına dair ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor…

EBA TV’NİN MERAK EDİLENLERİ

EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak?

3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

Hangi kanallar olacak?

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılaacaktır.

EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?

Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

Öğrenciler gün boyu TV başında mı olacaklar?

Öğrenciler EBA TV'den ve eba.gov.tr üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecektir.

EBA TV yayınlarının tekrarları olacak mı?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.

Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

Dersi hangi öğretmenler anlatıyor?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE