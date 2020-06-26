Ecrin bebek aranırken böyle ağlamıştı… Cinayette flaş gelişme!

Vezirköprü’nün Alancık Mahallesi’ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs 2019’da kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca da olay jandarmaya bildirilmişti. Minik Ecrin’in kaybolduğu köye 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs’ta ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

13 AYRI BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Soruşturma kapsamında 13 ayrı bilirkişi, rapor hazırladı. 11 şüpheliye iletişim dinlemesi yapıldı. 28 şüpheliye ait 20 bin 118 satırdan oluşan telefon kaydı incelendi. Soruşturma kapsamında yapılan telefon dinlemesi sırasında bazı şüphelilerin ‘fuhşa teşvik’ suçunu işledikleri yönünde şüphe uyandıran deliller elde edilmesi üzerine soruşturma bu iddialarla ilgili olarak da genişletildi.

Her türlü ihtimalin göz önünde tutulduğu savcılık soruşturması kapsamında dün ‘kasten öldürme’ suçundan üvey babaanne H.K ve üvey amca Ö.K., ‘fuhşa teşvik’ suçundan H.S., H.Ö., M.Y., ‘kasten öldürme ve fuhşa teşvik’ suçlarından da D.K. olmak üzere 6 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Ayrıca aralarında anne Sevcan Kurnaz’ın da bulunduğu 17 kişi soruşturma kapsamında ifade verdi.

ÜVEY BABAANNE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ



Üvey babaanne H.K. olay sonrasında verdiği ilk ifadesinde küçük çocuğun son olarak üvey amcası Ö.K. ile gittiğini söylediği ancak şimdiki ifadesinde değişiklik yaptığı belirtildi. H.K., Ecrin Kurnaz’ın üvey amcası Ö.K. ile eve geldikten sonra amca Ö.K.’nın yalnız başına evden ayrıldığını evde kalan küçük çocuğa ise daha sonra ne olduğunu bilmediğini söyledi.

Üvey amca Ö.K. ise ifadesinde minik Ecrin’in altına yapması üzerine araziden eve geri geldiklerini ardından kendilerine ait büyükbaş hayvanları bulmak için evden ayrılıp araziye tek başına gittiğini söyledi. Ö.K. küçük çocuğa ne olduğu ile ilgili hiçbir şey bilmediğini belirtti. Üvey baba D.K. ise Ecrin’e ne olduğu ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını ifadesinde dile getirdi.

”EŞİM BENİ PARA KARŞILIĞINDA SATTI”

Anne Sevcan Kurnaz ise kızının ölümüyle ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını belirtip eşi D.K.’nın kendisini başka erkeklere para karşılığında sattığını iddia etti.

TUTUKLANDILAR

6 kişi 8 saat süren savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Üvey babaanne Hacer Kurnaz ‘ihmali davranışla kasten adam öldürme’ suçundan, üvey baba Deniz Kurnaz ise aynı suçtan serbest bırakılırken ‘fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek’ suçundan tutuklandı. Hasan Solcan ve Mesut Yiğit da ‘fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üvey amca Ö.K. ile H.Ö. ise serbest bırakıldı. (DHA)