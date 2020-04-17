Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı bu çağrıyı yaptı: Eczanelerde maske satışına izin verilmeli

Salgınla savaşta ön saflarda çalışan eczacılar en büyük risk altındaki meslek gruplarından biri. Hayatını kaybeden toplam eczacı sayısı 5'e yükseldi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, SÖZCÜ'ye eczacıların bu dönemde yaşadığı sorunları anlattı. Saydan, hastalarla sürekli iç içe olan eczacıların sağlığını koruyabilmesi için vatandaşlara şu uyarıda bulundu:

“Vatandaşlarımızdan ricamız; maske için kod gelmeden eczanelere gelmemeleri, eczanelere girerken maske takmaları ve eczanelere tek tek girmeleridir.” Maske sıkıntısının nasıl çözülebileceği konusunda ise yetkililere şu çağrıda bulundu:

‘MESAJLAR GEÇ GELEBİLİR'

*Sağlıkla ilgili temel ürünlerin içine giren maskeler eczanelerden halka ulaştırılmalı. Eczaneler organizasyon yapısı itibariyle bu hizmeti vermek için dizayn edilmiştir.

*Eczacılar da bu işin profesyonelidir. Devletimiz maskeleri biz eczacılara emanet ederken nasıl ki bize güvendi ise acil durumlarda maske ihtiyacı olan kişilere de maske satabilmemiz için bize güvenip izin vermesi gerektiğini düşünüyoruz.

*Zira maskelerle ilgili mesajların gelmesi belli bir süreyi buluyor. Bu arada kalabalık yerlere zorunlu olarak gitmesi gereken vatandaş maske bulamıyor.

*Karaborsa ya da işportada satılan sağlıksız ürünleri almak veya aile fertlerinin kullandığı maskeyi kullanmak zorunda kalıyor. Bu ise bulaş riskini arttıran bir durum. Bunun için de en kısa sürede eczanelerin maske satış yasağı kapsamından çıkarılması gerekiyor.

Yanlış ilaç virüs kadar ölümcül

Saydan, sosyal medya ve bazı TV programlarında virüse iyi geldiği iddia edilen gıda takviyeleri ya da ilaç önerilerini eleştirdi. Başkan Saydan şu uyarıda bulundu:

*Vatandaşların dikkat etmeleri gereken en önemli konulardan biri bilinçsiz ilaç ya da gıda takviyesi kullanımı. İnsanlar birbirlerine corona virüsüne iyi geldiği iddia edilen ilaç ve gıda takviyesi öneriyorlar.

*Kanıtlanmamış hiçbir ilacı ya da gıda takviyesini kullanmayın. Yanlış ilaç kullanımı da en az virüs kadar ölümcüldür. Kulaktan dolma bilgilerle ilaç kullanmamanız gerekiyor.

Eczacıların sorunlarını çözmek için yetkililere seslenen Saydan, “Eczanelerin sürekli ayakta ve açık kalmasını sağlayacak ekonomik tedbirler mutlaka alınmalı. Bunların başında ilaç depolarına olan eczane ödemelerinde rahatlama yapacak tedbirlerin alınması geliyor” dedi.