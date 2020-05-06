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İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu’ndan maske açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, maske satışının başlayacağını açıklamasının ardından pek çok iddia ortaya atıldı. Ancak İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu , "İddialar kulis bilgisidir" diyerek henüz resmi bir karar olmadığını ve maskelerin 1 liraya satılmasının çok zor olduğunu söyledi. Sarıalioğlu maskelerin ne kadara ve nerelerde satılacağına yönelik dün yapılan toplantıdan sonuç çıkmadığını belirterek "Kararın bugün açıklanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Damla GÜLER
12:27 -
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İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu’ndan maske açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında maske satılmasının izin verilmesine yönelik genelge düzenleneceğini söylemişti. Erdoğan’ın açıklamasının ardından bir çok iddia ortaya atıldı. Maskelerin üst limit olarak 1 liraya satılacağı ve eczanelerle birlikte marketlerde de satılacağı yönünde iddialar yer aldı.

Ancak İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu iddialara son noktayı koydu. Sarıalioğlu çıkan haberlerin yorum olduğunu söyleyerek, “Şu an resmi hiçbir bilgi yok. Maskelerin ne kadara ve nerelerde satılacağına yönelik dün bir toplantı yapıldı ama karar çıkmadı. Kararın bugün açıklanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“GELİŞ FİYATI 1 LİRA”

Maskelerin 1 liraya satılmasının maddi açıdan çok zor olduğunu söyleyen Sarıalioğlu, “Salgından önce maskenin eczanelere geliş fiyatı 1 liraya yakındı. Salgından sonraki ekonomik durumu da düşünerek bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Maskelerin 1 liraya satılması için eczanelere 70-80 kuruşa gelmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Maskenin vatandaşa kolay ulaşımı açısından marketlerde satılabileceğini söyleyen Sarıailioğlu, “Biz resmi bir karar çıkana kadar ücretsiz maske dağıtımına devam ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı istanbul Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 12:41 06.05.2020
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