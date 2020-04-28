Eczacılar Birliği Başkanı’ndan ‘maske ücretli satılsın’ talebi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile eczacıların maske temini konusunda yaptığı görüşmeler sonucunda yeni kararlar alındı. Bugünden itibaren sosyal sigortası olan ve herhangi bir kamu, kurum ve kuruluşlarda çalışan vatandaşlar koruyucu maskelerini çalıştıkları kurum, kuruluş ve iş yerlerinden temin edecek.

“DAĞITIMIN DENETLENMESİ ELZEMDİR”

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, alınan karar hakkında Sözcü’ye açıklamalar bulundu. Çolak, eczanelerde devletin belirlediği sabit bir ücret karşılığında maske satışının yapılmasını önerisini yineledi. Çolak, şu ifadeleri kullandı;

*Ücretsiz maske temini konusu, uzun süredir gündemde ağırlığını koruyor. Bildiğiniz üzere SMS kodu ile vatandaşlarımız eczanelere başvurarak ve kimlik numaralarını ibraz ederek ücretsiz maskelerini alabiliyorlar.

*Bunun yanı sıra e-devlet ve PTT üzerinden de vatandaşlarımıza maske dağıtımı uygulaması devam etmekte. Bir başka uygulama ise sosyal sigortası olan, kamuda ve özel sektörde çalışan kişilere valilikler aracılığı ile ücretsiz maskeler ulaştırılmaktadır.

*Bu uygulama kapsamında sosyal sigortası bulunan vatandaşlarımızın; sosyal sigortalı olup bir yerde çalışmayan aile bireyleri (eşi, çocukları gibi) eczanelerden ücretsiz maske temin edebilecektir. Devlet kanalları tarafından söz konusu bu dağıtımın denetlenmesi elzemdir.

“KAMUOYUNDAKİ SORU İŞARETLERİ GİDERİLMELİ”

Eczacılar birliği olarak çözüm önerilerini de sıralayan Çolak, şu ifadeleri kullandı;

*Kamuoyundaki soru işaretlerini gidermek ve herkesin maskeye kolay ulaşımını sağlamak adına önerimizi yineliyoruz: Türk Eczacıları Birliği olarak ücretsiz maske dağıtımını desteklemekle birlikte devletin belirlediği sabit bir ücret karşılığında eczanelerden maske satışının da yapılmasını öneriyoruz.

*Böylece ihtiyacı olan herkesin maskeye ulaşımının kolaylaşacağına inanıyoruz.