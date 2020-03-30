Eczacılar zorunlu karantina istedi

Türk Eczacıları Birliği, Korona virüs salgınında hasta ile karşı karşıya kalan eczacıların da, tanı testinden geçirilmesini, virüs bulaşma riski olan kağıt reçete uygulamasına son verilmesini, eczacı ve eczane çalışanları için koruyucu ekipman temin edilmesini, 40 bin eczacıyı temsilen bir meslektaşlarının Bilim Kurulu'nda temsil edilmesini ve ülke genelinde zorunlu karantina uygulamasına geçilmesini istedi.

“Sayıları 40 bine yaklaşan ve COVID-19 mücadelesinde canla başla çalışan eczacılarımızın Bilim Kurulu'nda temsil edilmesinin önemine inanıyoruz” diyen Eczacılar Birliği şu taleplerde de bulundu:

* Salgın ile etkin ve etkili mücadele adına test sayısı arttırılmalıdır. Hasta temas ve şüphesi olanlara öncelik verilerek tüm eczacılarımız ve eczane çalışanlarımız da süratle etkin ve güvenilir testten geçirilmelidir.

* Bulaşma riski dolayısıyla kağıt reçete uygulamalarından tamamen vazgeçilip, reçeteler bir an evvel elektronik ortama aktarılmalıdır.

* Eczacı ve eczane çalışanlarımız için koruyucu ekipman temin edilmelidir. Yerel ölçekli kurulacak sağlık organizasyonlarında Eczacı Oda Başkanları da yer almalıdır.