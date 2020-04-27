Eczacılardan ortak çağrı: Durum gittikçe zorlaşmaktadır

Türk Eczacıları Birliği’nin resmi internet sitesinde corona virüsü sürecinde eczacıların yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek yazılı bir açıklama yayınlandı.

54 Eczacı Odası’nın destek verdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Corona virüsü salgını öncelikle bir sağlık krizidir, ancak üretimden tedariğe ve tüketime kadar bütün ilaç zincirini de sarsmaktadır.

“ECZACININ HER TÜRLÜ DAYANIŞMAYA İHTİYACI VARDIR”

* Eczacılarda bu süreçte ellerini taşın altına koyarak, tüm yaşamsal tehditlere rağmen hastalarına ilaç-eczacılık hizmeti vermeye devam etmektedir.

* Bu krizin yarattığı daralmadan kaynaklı ekonomik yükü bireysel eczane işletmelerinin kaldırması mümkün değildir ve durum gittikçe zorlaşmaktadır. Eczacının her türlü dayanışmaya ihtiyacı vardır.

“BORÇLARIN ÜÇ AYLIK BİR SÜRE İÇİN FAİZSİZ OLARAK YAPILANDIRILMASI”

* Öncelikle, faizler yükseldiğinde vadeleri geri çeken ilaç sanayi ve dağıtım kanallarımız faizler düştüğünde bunları eczacıya olumlu yansıtmakta tereddüt etmemelidir.

* Bu kapsamda; krizin gidişatına göre yeniden değerlendirmek üzere, ayrım yapmaksızın, tüm eczacıların tüm borçlarının üç aylık bir süre için faizsiz olarak yapılandırılması ve taksitlendirilmesi talebimizdir

“SOMUT EKONOMİK GİRDİLER SAĞLANMALIDIR”

* Eczanelerin borç ötelemesinin ötesine geçilmeli, gittikçe düşen ciroların eczaneleri kapanma tehlikesi ile karşı karşıya getirmesi karşısında eczanelere somut ekonomik girdiler sağlanmalıdır.

* Kamuya verilen iskontolar sıfırlanmalı, reçete hizmet bedelleri artırılmalı, ilaç fiyat kararnamesindeki karlılık kademeleri güncellenmeli.

* Hiçbir şekilde istihdam daralmasına gitmeyen eczacılar için çalışanlara yönelik katkı ve teşvikler sağlanmalıdır