Eczacılardan ‘sokağa çıkma sınırlandırılsın’ çağrısı

Türk Eczacıları Birliği gündeme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İstanbul’da 12 eczacının corona virüsü tanısı aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Sağlık çalışanları, COVID-19 salgını dolayısıyla gerek dünyada gerekse ülkemizde çok büyük bir risk altındadır. Nitekim Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, 1 Nisan tarihinde, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'de 601 sağlık çalışanımızın enfekte olduğunu ifade etmiştir.

* Bunlardan kaç tanesinin eczacı olduğu Birliğimize bildirilmemiş olmakla birlikte, görevlerinin başındaki meslektaşlarımızdan sadece İstanbul'da 12 eczacımızın maalesef COVID-19 tanısı aldığını biliyoruz. Ayrıca, Denizli'de bir eczacımızı da bu salgın nedeniyle kaybettik.

“BÜYÜK ZORLUKLAR ÇEKMEKTEYİZ”

Eczacıların bu süreçte korunmasının hayati öneme sahip olduğu vurgulanan açıklama şöyle devam etti:

* Sayın Koca'nın kişisel koruyucu ekipmana erişim sağlayamayan sağlık çalışanlarının bu eksiklerinin hızla giderileceğini ifade etmesinden büyük bir memnuniyet duyduk.

* Bu ekipmanların eczacıların ve eczane çalışanlarının da erişimine açık olması konusundaki taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz.

* Piyasada yeterince bulunmayan ve oldukça pahalı olan bu ürünlere ulaşım konusunda eczacılar olarak bizler de büyük zorluklar çekmekteyiz.

* Sağlık Bakanlığımızın birinci basamak sağlık çalışanları olarak siperlerde kamu hizmeti yapan eczacılarımıza önlük, tulum, siperlik, gözlük gibi koruyucu malzemeleri dağıtmak konusunda da hassasiyetle davranacağını düşünüyor ve bekliyoruz.

SOKAĞA ÇIKMANIN SINIRLANDIRILMASI ÇAĞRISI

Açıklamada sokağa çıkmanın sınırlandırılması gerektiğine vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

* Türk Eczacıları Birliği olarak pandeminin kontrol altına alınması için bir an önce sokağa çıkmanın sınırlandırılması gerektiği kanaatimizi yineliyoruz.

* Yapılacak bu düzenlemenin de çalışan kesimler açısından herhangi bir gelir kaybı veya başka bir mağduriyet yaratmayacak şekilde yapılması gerektiğini hatırlatıyoruz.