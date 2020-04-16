Eczane çalışma saatleri neler? Eczane çalışma saatleri değişti mi?

Corona virüsü sebebiyle, sağlık ile ilgili yerlerin çalışma saatlerinde güncellemeye gidildiği açıklandı. Vatandaşların internette en çok arattığı konuların başında ise eczanelerin çalışma saatleri geliyor. Özellikle ücretsiz maskelerin de eczanelerden SMS kodu ile dağıtılacağının açıklanmasıyla birlikte, ‘eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' sorusu en çok aratılan konulardan biri oldu. Peki eczane saatleri nasıl değişti? Eczaneler kaçta açılıyor? Eczanelerin kapanış saati kaç? İşte detaylar…
ECZANALERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DÜZENLEMESİ
İstanbul Eczacı Odası'nda yapılan açıklamada;
“18 Nisan Cumartesi günü
09.00-18.00 arası: 18 Nisan, 18 Temmuz ve 18 Ekim 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.
18.00 sonrası: 18 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti vermeye devam edecektir.
19 Nisan Pazar günü;
Sadece 19 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.” denildi.
İL İL ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
İSTANBUL:
İstanbul’da eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.
ANKARA
Ankara’da eczanelerin çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.
İZMİR
İzmir’de eczanelerin çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.
ANTALYA
Kış dönemi: 08:30-18:30
Yaz dönemi: 08:90-19:00
VAN
Kış dönemş: 08:00-18:00
Yaz dönemi:08:30-18:30