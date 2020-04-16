Eczane çalışma saatleri neler? Eczane çalışma saatleri değişti mi?

Corona virüsü sebebiyle, sağlık ile ilgili yerlerin çalışma saatlerinde güncellemeye gidildiği açıklandı. Vatandaşların internette en çok arattığı konuların başında ise eczanelerin çalışma saatleri geliyor. Özellikle ücretsiz maskelerin de eczanelerden SMS kodu ile dağıtılacağının açıklanmasıyla birlikte, ‘eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' sorusu en çok aratılan konulardan biri oldu. Peki eczane saatleri nasıl değişti? Eczaneler kaçta açılıyor? Eczanelerin kapanış saati kaç? İşte detaylar…

ECZANALERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DÜZENLEMESİ

İstanbul Eczacı Odası'nda yapılan açıklamada;

“18 Nisan Cumartesi günü

09.00-18.00 arası: 18 Nisan, 18 Temmuz ve 18 Ekim 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.

18.00 sonrası: 18 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti vermeye devam edecektir.

19 Nisan Pazar günü;

Sadece 19 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.” denildi.

İL İL ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İSTANBUL:

İstanbul’da eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

ANKARA

Ankara’da eczanelerin çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

İZMİR

İzmir’de eczanelerin çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

ANTALYA

Kış dönemi: 08:30-18:30

Yaz dönemi: 08:90-19:00

VAN

Kış dönemş: 08:00-18:00

Yaz dönemi:08:30-18:30