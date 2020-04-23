Bankalar, eczane ve PTT açık mı? Bugün eczaneler, bankalar ve PTT çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü en çok merak edilen konulardan biri de PTT, eczane ve bankalar açık mı sorusu oldu. Peki 23 Nisan’da bankalar, eczaneler ve PTT şubeleri açık mı kapalı mı olacak? İşte detaylar…

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle 81 ilde bankalar kapalı olacak. Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 24 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde banka şubelerinin kapalı olacağını açıkladı.

PTT 23 NİSAN’DA KAPALI MI?

23 Nisan’ın resmi tatil olması nedeniyle PTT şubeleri 23 Nisan günü kapalı olacak.

ECZANELER BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan 2020 Perşembe günü mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM’nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935’te 23 Nisan Millî Bayramı’yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 1927’de ilan ettiği ve ilki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adını verdi.

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM’nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO’nun 1979’u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır.