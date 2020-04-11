Eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczane açık olacak mı?

Gece yarısına doğru açıklanan sokağa çıkma genelgesi ardından vatandaşlar özellikle ihtiyaçlarını gidermek konusunda endişeye düştü. Ancak bazı yerler istisna olarak sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında yer alıyor. Peki Sokağa çıkma yasağında eczane açık olacak mı? Eczaneye gidilebilir mi?

ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı boyunca kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczanelerin hizmet vermeye devam edeceği açıklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELERE GİDİLEBİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında vatandaşların eczaneye, sağlık kuruluşlarına gidebileceklerini belirtti.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kovid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.” ifadelerini kullandı.