Eczaneler bugün açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler nasıl çalışıyor?

Bayram boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağında hangi işletmelerin faaliyette olduğu merak ediliyor. Acil sağlık ihtiyaçları için önemli olan eczanelerin bayram boyunca çalışma düzenlerini haberimizde bulabilirsiniz…

ECZANELER AÇIK MI?

Corona virüsü sebebiyle ülke genelinde 23-24-25 ve 26 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı sokağa çıkma yasağı genelgesinde, eczanelerin 23 Mayıs (Arefe günü) 09.00-13.00 saatleri arasında hizmet verdi. Yurt genelinde bayram boyunca ise eczaneler nöbetçi eczane sistemi ile açık olacak.

İstanbul Eczacılar Odası’nın yaptığı açıklama şu şekilde;

23 Mayıs Cumartesi (Arife) günü eczanelerimiz 09.00-13.00 saatleri arası açık olacak, 13.00 sonrası ise sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecektir.

Bayram günlerinde mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir.