Eczaneler cumartesi kaça kadar açık? Eczaneler cumartesi günü çalışıyor mu?

Eczaneler acil durumlarda gerekebildiği ve belirli saatler içerisinde çalıştığı için çalışma saatleri merak konusu oluyor. Peki eczaneler hafta sonu çalışıyor mu? Eczaneler hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

2020 ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 35. maddesi “Eczacı odası veya temsilcisi tarafından eczanelerin bulundukları yerlerin özellikleri ve mevcut eczane kapasitesi göz önünde alınarak eczane çalışma saatleri belirlenir” şeklindedir. Bu doğrultuda eczanelerin açılış- kapanış saatleri her ilde farklıdır. Örneğin;

İstanbul'da eczane çalışma saatleri

Yaz kış ayrımı olamadan 09:00-19:00 saatleri arasındadır

Antalya'da eczane çalışma saatleri

Kış dönemi: 08:30-18:30

Yaz dönemi: 08:90-19:00

Van'da eczane çalışma saatleri

Kış dönemi: 08:00-18:00

Yaz dönemi:08:30-18:30

ECZANE AÇMA ŞARTLARI

Eczane ilaç satılan yerdir. Eczane açabilecek kişiler eczacılık fakültesinden mezun olan eczacı unvanına sahip olanlardır. Eczanelerde eczacılara yardım eden kişilere eczacı kalfası denir. Eczaneler özel ve kamu kurumları (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı) ile özel anlaşmalar yaparak bu kurumlara bağlı olanların ilaç ihtiyaçlarını karşılar.

Eczane ruhsatları, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunur. Eczanelerin kullanım alanları 35 metrekareden küçük olamazlar. Yerler yanmaz ve kolay temizlenebilen yer kaplaması ile kaplanmalıdır. Bir ilçede birden fazla eczane varsa eczaneler arasında nöbet düzenlenir. Nöbet çizelgesi eczacı odası tarafından hazırlanır.