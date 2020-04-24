Eczanelerden toplanan ilaçlarla Hitler eroini üreteceklerdi!

Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda, 2 kişinin uyuşturucu yapmak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarat çalışmalarıyla elde edilen bilgiler ışığında 2 şüpheli takibe alındı.

UYUŞTURUCU PLANI

Araştırmalarda, şüphelilerin çeşitli illerden yasa dışı olarak, eczanelerde yaygın olarak satılan bazı ilaçları temin ettikleri anlaşıldı. Fiziki takip yapan ekipler, 2 şüphelinin bu ilaçları kolilerle Esenyurt'taki 2 adrese taşıdığını belirledi.

Şüphelilerin, çeşitli kimyasalları kullanarak bu ilaçların etken maddelerini ayrıştırarak uyuşturucu yapmayı planladıkları anlaşıldı.

302 BİN 122 HAP

‘Hitler eroini' olarak da bilinen ve en ölümcül uyuşturucular arasında gösterilen metamfetamin üretmeyi hedefleyen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Esenyurt'ta gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalandı. Aramalarda yasa dışı olarak temin edilen 302 bin 122 paket hap ele geçirildi.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Gözaltına alınan H.İ.Ç. ile M.K.'nın “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” ile “Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan” çok sayıda suç kayıtları bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen 3 şüpheli de tutuklandı.