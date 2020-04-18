Eczanelerden ücretsiz maske alırken SMS koduna dikkat! Maskeler nasıl alınacak?

Kişi başına 5 adet olmak üzere telefonlarına gelen kod ile vatandaşlar maskelerini temin edebilecek. Ücretsiz maske için SMS kodu basvuru.turkiye.gov.tr sayfasında formu dolduranlara gelmeye devam ediyor. İşte ücretsiz maske nasıl alınır sorusunun cevabı…

CEP TELEFONLARINA MASKE KODU GELİYOR

Eczanelerden ya da PTT aracılığıyla dağıtılan ücretsiz maske için başvuru işlemi e-Devlet veya EPTTAvm aracılığıyla yapılabiliyor. Cep telefonlarına maske kodu gelen vatandaşların eczanelerden teslim alabileceği ücretsiz maske, PTT’den başvuru yapanlar içinse kargo görevlileri tarafından getirilecek.

Eczanelerde başlayan ücretsiz maske uygulamasında, vatandaşların cep telefonlarına kod gelmeden eczanelere gelmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?

Tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren corona virüsü salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C. kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

MASKE KODU NASIL ALINIR?

E-Devlet üzerinden maske başvurusu için sayfanın altında yer alan linke tıklanması gerekiyor. Linke açılınca TC kimlik numarası, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgileri giriliyor. Sonraki adımda güvenlik sorusu olan matematik işlemi cevaplanıyor.