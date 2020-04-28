Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? Maske SMS kodu gelmeyenler ne yapacak?

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü önlemleri gereği vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Eczanelerden alınabilecek ücretsiz maskelerin başvuruları basvuru.turkiye.gov.tr sayfasında yapılabiliyor. İşte detaylar…

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?

Tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren corona virüsü salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C. kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

SMS KODU İÇİN MESAJLAR NASIL GELECEK?

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması kararıyla ilgili açıklama yaptı. SÖZCÜ'ye konuşan Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Eczanelerden ne zaman maske alınabilecek?” sorusuna şu yanıtı verdi: Şöyle bir önlemimiz var, Sağlık Bakanlığı o 20-65 yaş arası gruba toplu mesaj atmayacak. Kademeli bir şekilde mesaj atacak. Mesajı gelen vatandaşımız eczaneye gelecek. Diyelim yarın 50-65 yaş arasına mesaj gelecek, belki 3 saat sonra 30-50 yaş arasına mesaj gelecek. Yığılmayı bu şekilde önlemeyi planlıyoruz. 10 gün için kişi başı beş maske verilecek. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.

ÜCRETSİZ MASKE E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI

KOD GELMEYENLER ECZANEYE GİDECEK

Başvuru ardından SMS kodu gelmeyen telefonu olmayan vatandaşların yaşadığı sorun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni sistemi paylaştı. Telefonu olmayan bu nedenle SMS kodu alamayan vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maske almak için eczaneye başvurduklarında kimlik doğrulamasının ardından yeniden kod verilecek. Ardından maskelerini ücretisiz şekilde alabilecek.