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Eczanelerden ücretsiz maske temini başladı! Ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınır?

İstanbul ve Ankara'da eczanelerden ücretsiz maske temini başladı. Vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebilecek. Corona virüsü önlemleri kapsamında başlayan ücretsiz maske başvuruları hakkındaki tüm detayları sozcu.com.tr'den takip edebilirsiniz...

17:53 -
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Eczanelerden ücretsiz maske temini başladı! Ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı’nın temin ettiği maskeler eczanelerden T.C kimlik no ve telefon numaralarına gelen kod ile alınabilecek. Dünya genelinde artış yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle hem kişisel hem de toplumsal hijyenin önemi artmış durumda. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı, corona virüsü önlemleri gereği vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Eczanelerden alınabilecek ücretsiz maskelerin başvuruları e-Devlet sisteminden yapılabiliyor.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?

Tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren corona virüsü salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı.

Ücretsiz maske dağıtımı da bugün öğlen saatlerinde uygulamaya geçti. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C. kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

ÜCRETSİZ MASKE E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI

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