Edirne Belediyesi’nden uyarı: 36 saat su kesintisi olacak

Edirne Büyükşehir Belediyesi 36 saat boyunca şehir merkezine su verilemeyeceğini duyurdu. Şehirde su kesintisi saat 13:00 itibariyle başlayacak.

EDİRNE’DE SU KESİNTİSİ

Resmi sitede yapılan açıklama şu şekilde;

* “Edirne merkez içme suyu ihtiyacını karşıladığımız Kayalıköy Barajı'nda aşırı kuraklık sebebiyle aktif doluluk oranı yüzde 3 seviyesine inmiştir. Bu sebeple DSİ Bölge Müdürlüğü'nce baraj su alma yapısındaki vananın kapatılacağı belediyemize bildirilmiştir. Kayalıköy Barajı'ndan su alınamayacağı için içme suyu ihtiyacı Süloğlu Barajı'ndan sağlanacaktır. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacının Süloğlu Barajı'ndan sağlanabilmesi için Süloğlu isale hattının Kayalıköy isale hattına Küküler Köyü mevkiinde bağlantısı yapılacak olup, şehir merkezine su iletimi bağlantı işlemleri tamamlandıktan sonra sağlanacaktır.

* Bu sebeple 26 Kasım Perşembe Günü Saat:13.00'ten itibaren azami 36 saat süre ile şehir merkezine su verilemeyecektir. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

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