Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Demirtaş açıklaması: İddialar asılsızdır

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 4 Kasım 2016'dan bugüne tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kızları Delal ve Dılda Demirtaş ile görüştürülmediğine dair iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Başak Demirtaş'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada Selahattin Demirtaş'ın kızları ile ‘corona virüsü önlemleri' kapsamında görüştürülmediğini söylemesi üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları yalanladı.

“İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada iddaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

* Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haber ve paylaşımlarda Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği ve çocukları ile görüştürülmediği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

* Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğünce alınan tedbirler, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda titizlikle uygulanmaktadır.

* Bu tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlülere, ziyaret hakları kapalı görüş şeklinde kullandırılmaktadır. Yine Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, tutuklu ve hükümlüler, bir seferde en fazla ikişer yakınlarıyla olmak üzere ayda iki defa kapalı görüş hakkından yararlanmaktadırlar.

“2 KEZ ZİYARET ETTİLER, 8 KEZ TELEFONLA GÖRÜŞTÜLER”

Açıklamada Selahattin Demirtaş'ın Ağustos ayında kapalı görüş ve telefonla görüşme haklarını kullandığı ifade edilerek şöyle denildi:

* Her tutuklu ve hükümlü gibi Selahattin Demirtaş da Ağustos ayında kapalı görüş ve telefonla görüşme haklarını kullanmıştır. Başak Demirtaş bir kızı ile birlikte 10.08.2020 tarihinde, diğer kızı ile birlikte de 20.08.2020 tarihinde eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişlerdir. Ayrıca Ağustos ayı içerisinde Selahattin Demirtaş ailesiyle sekiz defa telefonla görüşmüştür.

* Selahattin Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği ve telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği yönündeki iddialar asılsızdır. Edirne'deki ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır.

BAŞAK DEMİRTAŞ TWITTER'DAN PAYLAŞMIŞTI

Başak Demirtaş Twitter paylaşımında Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü etiketleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

* Güç koşullarda çalışmak zorunda olan işçilere, kamu emekçilerine, özel sektör çalışanlarına, uçaklarda yan yana oturanlara, iktidarın etkinliklerine, mitinglerine katılanlara corona bulaşmıyor(!) Ama arada çift cam, iki tarafta da demir parmaklıklarla yapılan kapalı cezaevi görüşlerinde, maske ve siperlik taktığınız halde sevdiklerinize corona bulaşıyor(!) Bu yüzden görüşler ayda sadece bir defa yapıldı.

* Hele ki iki çocuk babalarıyla kapalı görüş yaptı mı anında corona bulaşıyor(!) Tam da bu nedenle, kızlarımız Delal ile Dılda'nın, babalarıyla birlikte görüşmelerine izin verilmedi. Corona tedbiri olarak açık görüş kaldırıldı, tamam. Peki ama kapalı görüşleri neden engelliyorsunuz? Hadi engellediniz, onun yerine neden telefonda görüş hakkı vermiyorsunuz? Görüntülü görüşme dediniz, ne oldu? Hakkımızı neden gasp ediyorsunuz?

* Hepsinden önemlisi, madem corona riski var, haksız yere cezaevinde olan siyasetçileri, gazetecileri, hayatları tehlikede olan insanları neden serbest bırakmıyorsunuz? Selahattin'in, kızlarımız Delal ile Dılda'yı birlikte görmesine izin verilmedi. Selahattin, pandemi başladığından bu yana kızlarını sadece birer kez, ayrı ayrı görebildi.