Edirne, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya 2020 bayram namazı saatleri.. Marmara Bölgesi Duha (kuşluk) namazı vakitleri…

Türkiye, tüm dünya ülkeleri gibi corona virüsü ile mücadele ediyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yıl bayram evde geçecek. Camiler 12 Haziran’da açılacağı için de namazlar evde kılınacak. Öte yandan Diyanet bayram namazı yerine duha yani kuşluk namazı kılınabileceğini söyledi. İşte Marmara Bölgesi illeri (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale) namaz saatleri…

MARMARA BÖLGESİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:13

EDİRNE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:21

KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:58

TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:19

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:10

YALOVA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:13

SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:08

BİLECİK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:11

BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:15

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:21

ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:25

İL İL RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İLÇE İLÇE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

* İl merkezlerinin ve ilçelerin bayram namazı saatleri ufak değişiklikler gösterebilmektedir. Yukarıdaki linkten faydalanarak Diyanet’in hazırladığı sayfadan ilçenize özel bayram namazı saatinize de ulaşabilirsiniz.

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

* İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2020 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

* EGE BÖLGESİ 2020 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

* AKDENİZ BÖLGESİ 2020 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

* KARADENİZ BÖLGESİ 2020 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

* DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2020 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

* GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2020 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN