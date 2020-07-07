Edirne köylüsünün OSB mücadelesi: Bilirkişi heyeti köy halkını haklı buldu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne İl Özel İdaresi tarafından kurulması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne karşı çıkan köylülerin, Danıştay 6'ncı Dairesi'ne başvurmasının ardından bölgede mahkeme kararıyla keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyetinin raporu açıklandı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ OY BİRLİĞİYLE ‘AYKIRI' DEDİ

Bilirkişi heyeti, projenin 1/100 bin ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı'na aykırılık taşıdığına, planda bulunan çevre koruma, ekolojik sürdürülebilirlik,koruma ve kullanma dengesinin sağlanması gibi hedef ve ilkelerle bağdaşmadığına, plan bütünlüğünü olumsuz etkilediğine, kapsamlı bir açıklama ve araştırma dahilinde yapılmadığına ve köyün sosyal yapısı ve hayatıyla birlikte mekansal, işlevsel ve estetik bütünlüğünü olumsuz etkileyeceğine karar verdi.

Raporda, projenin Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı'nda belirlenen genel ilke ve esaslara aykırı olduğu görüşü, bilirkişi heyetinde bulunan 3 bilim insanı tarafından oy birliğiyle alındı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI TALEP ETTİLER

Kararın ardından Kavacık köyü avukatı Bülent Kaçar, köy muhtarı Aziz Kurt, S.S. Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Evren Gören ile köy halkı, dün Edirne'de basın toplantısı gerçekleştirdi.

Edirne Tabip Odası Lokali'nde düzenlenen toplantıda köy halkı, Danıştay 6'ncı Dairesi'nden yürütmeyi durdurma kararı vermesini talep ettiler.

KÖY MUHTARI AZİZ KURT: “BİLİM YANIMIZDA OLDU”

Kavacık Köyü Muhtarı Aziz Kurt, Karma OSB projesinin, Kavacık köyündeki yer altı ve yer üstü zenginliklerini bitireceğini belirtirken; “Tarım, hayvancılık ve köylünün yaşam hakkını elinden alacak olması nedeniyle bu projenin köyümüzde olmasını istemedik. Haklı mücadelemizde bilim de bizim yanımızda oldu. İlk günden beri hukuk ve adalete olan inancımızla davamızın arkasındayız. Bundan sonraki süreçte de adalete güvenimiz tamdır” ifadelerine yer verdi.

“BAKANLIKLAR FERYATLARI DUYMADILAR”

Kavacık köyü avukatı Kaçar ise Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne İl Özel İdaresi tarafından Kavacık köyünde kurulmak istenen Uzunköprü Karma OSB'ye dair yapılan plan değişikliklerinin iptali için Danıştay 6'ncı Dairesi’nde açılan davaya sunulan Bilirkişi Heyet Raporu'nun, taraflara tebliğ edildiğini açıkladı.

Kaçar şunları söyledi:

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kavacık köylülerinin haklı itirazlarını bugüne kadar dikkate almadı.

* Yüzlerce Kavacık köylüsü, neden köylerine, göletlerine, meraya, tarım alanlarına, cevizliklerine, tümülüslerine bitişik OSB kurulamayacağını anlatan gerekçeli yazılı itirazlarda bulundular. Ancak halka ve hakka hizmet için görev yapması beklenilen Bakanlıklar, Kavacık köylülerinin bu haklı ve gerekçeli feryatlarını duymadı.

* Müvekkilim Mehmet Günay ve Kavacık köylüleri, köylerini, topraklarını, ormanlarını, su varlıklarını korumak için hukuksal ve toplumsal mücadeleyi örnek bir dayanışma ile büyütüyor.

* Kavacık Köy Muhtarlığı'nın ve S.S. Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin müdahil olduğu bu davayı Kavacık köy halkı açtığı diğer iptal davalarıyla sahiplenmektedir. Bilim, OSB projesinin hukuksuzluğunu kanıtlarıyla ortaya koymuştur” dedi.

“HUKUKSUZLUK VE AYKIRILIK KANITLANDI”

Kaçar, Danıştay 6'ncı Dairesi'nce Kavacık köyünde Mart ayında yapılan keşfe katılan çevre plancısı 3 akademisyen tarafından oy birliğiyle hazırlanan 23 sayfalık ortak bilirkişi raporuyla hukuksuzlukların ve Trakya Bölge Planı'na aykırılıkların bilimsel olarak kanıtlandığını söyledi.

“KÖYLÜYÜ BİTİRECEK”

Toplantıda konuşma yapan Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Evren Gören de Karma OSB projesinin, köylünün geçim kaynağını elinden alacağını belirtti.

Gören konuşmasında şunları kaydetti:

* Kooperatif olarak doğduğumuz ve büyüdüğümüz topraklarda, tarım ve hayvancılık yaparak geçimimizi sağlamaktayız.

* Köyümüzün kalbine koyulmak istenen, her türlü tehlikeye açık olan Karma OSB projesi, köylümüzün geçim kaynağını elinden alıp, köylüyü bitirecektir.

* Köylümüze yaşam alanı dahi bırakmayacak bu projenin, kooperatifimiz olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Projenin yer seçiminden süreç yönetimine kadar her şeyinin tamamen bilime aykırı ve usulsüzce yapıldığı, bilirkişi heyetinin tamamının ortak kararıyla ispatlanmıştır.

* Hukuk ve adalete olan inancımızla köyümüzü, toprağımızı, yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz.

“HAKLILIĞIMIZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI”

Toplantıda son konuşmayı köy halkı adına Kavacık köylüsü Filiz Bilgin yaptı. Karma OSB projesine karşı köy halkının 2 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini hatırlatan Bilgin şunları söyledi:

* Bizler, Cumhuriyet'imiz ile yaşıt, 1924 mübadele göçmeni, ata mirası topraklarımızda tarım ve hayvancılıkla yaşamını sürdüren Kavacık köyü halkıyız.

* Köyümüzün hemen dibinde kurulmak istenen Karma OSB'ye karşı 2 yıldır sürdürdüğümüz halkı hukuk mücadelemizde, Danıştay 6'ncı Dairesi'nin atamış olduğu alanında uzman bilim insanlarının, köyümüzde 13 Mart 2020'de gerçekleştirdiği keşif ve incelemeler sonucunda hazırlamış oldukları raporda; köyümüzde kurulmak istenen Karma OSB'nin doğaya, çevreye ve köyde yaşayan bizlere yaşam hakkı tanımadığı açıkça belirtilmiştir.

* Bilirkişi raporuyla da haklılığımız nihayet gün yüzüne çıkmıştır. 2 yıldır sabırla sürdürdüğümüz hukuk mücadelemizde hukuka ve adalete olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Bilimin haklı bulduğu taleplerimizin, Türk adaleti tarafından da haklı bulunmasını talep ediyor ve bekliyoruz.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan Kavacık köyü halkı, Karma OSB projesine alkışlarla tepki gösterdiler.