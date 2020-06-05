Edirne Valiliği: Yunanistan tarafından botumuza taciz ateşi açıldı

Edirne Valiliği, Meriç ilçesi Başyurt Hudut Karakolu Rahmanca Köyü'nde Polis Özel Harekât ekiplerinin Meriç nehrinde botla devriye görevini ifa ettiği sırada Yunanistan tarafından taciz ateşi açıldığını açıkladı.

Edirne Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

* 04.06.2020 Perşembe günü saat 17.30 sıralarında, İlimiz Meriç ilçesi Başyurt Hudut Karakolu Rahmanca Köyü Mülki sınırları içinde, Polis Özel Harekât unsurlarımızca Meriç nehrinde botla devriye görevi ifa edilirken, nehrin ülkemiz sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmen şahsa ait ceset görülüp fotoğraf ve video çekimi yapılırken Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından Polis Özel Harekât botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur.