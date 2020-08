Edirne Valisi Canalp uyardı: Tedbirde gevşeklik gösterdiğimizde sonuçları görülür

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, 1. Küçük Sanayi Sitesi'nde corona virüsü denetimi gerçekleştirdi. Edirne 1. Küçük Sanayi Sitesi esnafını işletmelerinde ziyaret eden Vali Canalp ve Belediye Başkan Vekili Çakır, corona virüsü salgınına karşı esnafa hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Vali Canalp ve Belediye Başkan Vekili Çakır, esnaf denetimden önce Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek itfaiye personelini selamladı.

“NİYETİMİZ DENETİM DEĞİL”

Esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Canalp, Türkiye'de corona virüsü salgınına karşı denetim seferberliğinin devam ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

* Adı denetim diye ifade ediliyor ama niyetimiz denetim değil. Esnafımızla beraber pandemi süreci ve salgınla mücadele ile ilgili alacağımız tedbirleri tekrar gözden geçirmek ve onlarla karşılıklı bir sohbet ortamı içerisinde dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğu altını çizmek için birlikteyiz.

* Bu çerçeve içerisinde artık slogan haline getirmiş olduğumuz ve Türkiye çapında ilk defa Edirne'de ifade etmiş olduğumuz ‘TAMAM' diye bir sloganımız var. Bu slogan da temizlik, maske ve mesafeydi. Biz bunlara dikkat ettiğimiz süre içerisinde vatandaş ve esnaf olarak pandemi ile mücadelede çok önemli mesafeleri alma imkânı buluyoruz.

“GEVŞEKLİK GÖSTERDİĞİMİZDE SONUÇLARINI GÖRMEK MÜMKÜN”

Edirne'de corona virüsü salgınına karşı verilen mücadelede kat edilen mesafenin korunduğunu belirten Vali Canalp sözlerini şöyle sürdürdü:

* Kat etmiş olduğumuz mesafeyi koruyabilmiş olmamız, ancak almış olduğumuz tedbirleri sıkı sıkıya devam ettirmemize bağlı. Dolayısıyla da devlet kurumları, yerel yönetimler, esnaf odalarımız, esnaflarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, halkımız ve siyasiler olsun herkesin bu sürecin içerisinde canla başla çalışmaya devam etmesi gerekiyor.

* Çünkü tedbirler noktasında herhangi bir gevşeklik gösterdiğimiz zaman, bunların sonuçlarını 1-2 hafta sonra net şekilde görmek mümkündür. Kötü sonuçlarla karşılaşmamak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pandeminin yapılması gereken salgın kuralları ne ise bunlara sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edelim.

“ESNAFIMIZ GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ”

Vali Canalp, ziyaretler sırasında esnafa corona virüsü salgınına karşı dikkat edilmesi gereken hususların hatırlatıldığını açıklayarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Çünkü her esnafımız salgınla ilgili kurallara uyduğu zaman birkaç şeyi birden yapıyor. Kendi sağlığını koruyor. Yanında çalışan insanların sağlığından da sorumlu ve onların sağlığını da koruyor. Kendisi ve yanında çalışan insanların sağlığı kadar çok daha kıymetli ve değerli olan bir şey var; dükkânından içeriye adım atmış olan her bir vatandaşımızın da sağlığını koruyor. Çünkü dükkândan içeriye adım atan her vatandaşımızın da sağlığını korumak da esnafımızın görevidir.

* Esnafımız görevini bugüne kadar sorumluluk sahibi insanlar olarak yerine getirdi. Bundan sonra da bu sorumluluklarında uygun şekile davranmaya devam etmelerini istirham ediyorum. Bugüne kadar göstermiş oldukları titizlikten dolayı da bütün Edirne'ye ve esnafımıza teşekkür ediyorum.

