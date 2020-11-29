Edirne’de, Bulgarca anonslarla corona uyarısı

Bulgaristan’ın 1 Eylül itibarıyla karantina sürecini kaldırmasıyla her hafta sonu Edirne’ye akın eden Bulgar ziyaretçiler, kentte yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Bulgaristan ve Türkiye’de vaka sayılarının artmasıyla kentteki polis ve zabıta ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle kentte pazar yerleri, tarihi çarşılar ve AVM’ler gibi bölgelere ağırlık veren ekipler, burada hem Bulgarca hem de Türkçe anons yaparak, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

BULGARCA UYARI ANONSLARI

Pazar yerlerinde zabıta ekipleri ile ortaklaşa çalışan polis ekipleri, gün boyu gezerek hem esnafın hem de vatandaşların maske takmalarını istedi. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulayan ekipler, coronayla mücadeleyi sürdürdü. Pazar yerlerinden de gün boyu hem Bulgarca hem Türkçe uyarı anons yapıldı. Öte yandan pazar yerinin belirli bölgelerine de vatandaşlar için hijyen noktaları da oluşturularak önlemler artırıldı. (DHA)