Edirne’de Corona virüsü önlemi: Festival ertelendi

Corona virüsün başta Edirne'nin sınır komşuları Bulgaristan ve Yunanistan'da görülmesinin yanı sıra birçok Balkan ülkesinde ortaya çıkması üzerine, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da virüsle ilgili önlemlerini sıklaştırdı.

Belediye Halk Sağlığı ekipleri ilk dezenfekte çalışmalarının binlerce mültecinin bulunduğu Pazarkule Sınır Kapısı'na 2 kilometre uzaklıkta bulunan Karaağaç mahallesinde gerçekleştirdi. Corona virüsü nedeniyle her yıl 10-12 Nisan tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali de tedbir amaçlı ertelendi.

Kent merkezinde gerçekleştirilen halk sağlığı çalışmalarıyla ilgili konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan halk sağlığı ekiplerinin kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak giriş çıkış yaptığı pazar yeri ve kurum binalarına el dezenfektan aparatı yerleştirilmeye başlandığını açıkladı.

VİRÜS SALGINI GEÇENE KADAR SARILMAYIN, TOKALAŞMAYIN

Bugün itibariyle İl Sağlık Müdürlüğü ve valiliğin desteğiyle belediye halk sağlığı ekiplerinin, şehirdeki bütün taksilerin, ETUS minibüslerinin içlerini dezenfekte ettiğini ifade eden başkan Gürkan; Toplu giriş çıkış yapılan yerlere el dezenfektan makineleri koyuyoruz. Stoklarımızı yaptık, dezenfektan malzemelerini temin ettik. Şu anda bu aparatlar pazar yeri, belediye binalarının girişleri gibi birçok noktaya takılmaya devam ediyor” dedi

Edirneli vatandaşlara da seslenen Gürkan,” “Biz tokalaşmayı ve birbirimize sarılmayı çok severiz, özellikle virüs salgını bitene kadar vatandaşlarımızın da sadece başla selamlaşması, tokalaşmaması, birbirine sarılmamasını da tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

FESTİVAL ERTELENDİ

Her yıl düzenlenen Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin de tedbir amaçlı ertelediğini açıklayan Gürkan şunları kaydetti: “Bulgaristan'ın Plevne ve Gabrova, ardında Kuzey Makedonya'da virüsün ortaya çıkması nedeniyle 10-12 Nisan tarihlerinde yapacağımız Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'ni ileri bir tarihe erteleme kararı aldık.”

Festivale katılan bandoların büyük bir çoğunluğu Balkan ülkelerinden geldiğini hatırlatan Gürkan, “Festivalimizi daha sonra da yapabiliriz ama bu anlamda vatandaşlarımızın güvenliğini riske sokacak hiçbir şeyi yapmama konusunda hassasiyetleri ortaya koymamız gerekiyor” dedi.