Edirne’deki 430 yıllık tarihi çarşı corona virüsü nedeniyle kapandı!

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de her geçen gün tespit edilen vaka ve ölüm sayısının arttığı corona virüsünün ekonomik etkileri sürüyor.

Edirne'nin, Mimar Koca Sinan'ın ‘ustalık eserim' diye adlandırdığı dünyaca ünlü Selimiye Camii'nin külliyesinde yer alan 430 yıllık tarihi çarşı Selimiye Arastası, corona virüsü salgınının olumsuz etkileri nedeniyle kapandı.

Osmanlı padişahlarından 3. Murat tarafından Selimiye Camii'ne gelir sağlamak amacıyla 1590 yılında yaptırılan tarihi çarşı, corona virüsü salgınının tüm Türkiye'de yayılması sonucu müşteri oranında düşüş yaşıyordu.

TARİH OLARAK 30 MART VERİLDİ

Tarihi çarşıda bulunan 96 esnaftan yaklaşık yüzde 90'ının ticari faaliyetlerinin durma noktasına gelmesi nedeniyle dükkanlarını kapalı tutmasıyla başlayan süreçte, tarihi çarşının ticari faaliyetlere kapatılması kararı alındı.

Kente gelen turistlerin vazgeçilmez alışveriş merkezlerinden biri olan tarihi çarşının, Selimiye Camii avlusuna bağlanan kapısının yanı sıra güney, kuzey ve doğu cephesindeki giriş kapısına da kapatıldığına dair afişler asıldı.

Afişlerde, tarihi çarşının 30 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar kapalı kalacağına yer verildi.

ESNAF KİRA ÖDEYEMİYOR

Selimiye Arastası, günümüzde şekerlemeci ve hediyelik eşya satan esnafa ev sahipliği yaparken; tarihi çarşı esnafları, corona virüsü salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sorunlar sonucu dükkan kiralarını ödeme zorluğu ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etmişlerdi.

256 metre uzunluğunda ve 73 kemerli çarşı, Mimar Davut Ağa'nın imzasını taşıyor.

TÜRKİYE’DEKİ CORONA VİRÜSÜ SÜRECİ

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, 10 Mart’ta tespit edildi. Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyurdu. 12 Mart’ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta 6’ya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı.

Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi.

TABLO AĞIRLAŞMAYA BAŞLADI

19 Mart’ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359’a çıktı. 20 Mart’ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670’ye yükseldi. 21 Mart ise ölü sayısında en fazla artışın yaşandığı gün oldu. Ölü sayısı bir önceki güne göre 12 arttı ve 21’e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gece verdiği son bilgilere göre; 22 Mart itibarıyla Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmandı. Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Bakan Koca, Türkiye’de toplam 20 bin 345 test yapıldığını da açıkladı.

TEST SAYISI 24 BİN 17’YE ÇIKTI

23 Mart’ta Türkiye’de vaka sayısı bazında en en yüksek ikinci artış gerçekleşti. Corona virüsüyle enfekte hasta sayısı 293 artarak 1236’dan 1529’a yükseldi. Yedi Covid-19 hastası hayatını kaybederken, ölü sayısı 37’ye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla gelişmeleri duyururken, son 24 saat içerisinde yapılan test sayısını ise 3 bin 672 olarak açıkladı. Son güncellemeyle birlikte Türkiye’de şimdiye kadar 24 bin 17 corona virüsü testi yapıldı.