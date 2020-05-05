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Edirne’den sevindiren haber: İki gündür corona virüsü vakası yok

Son günlerde corona virüsü vakası görülmeyen illere Edirne de eklendi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentte iki gündür corona virüsü vakasına rastlanmadığını, bir haftada dört kişinin hasta olduğunu söyledi.

15:20 -
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Edirne’den sevindiren haber: İki gündür corona virüsü vakası yok

Bir süreden beri yeni corona virüsü vakası görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tuınceli, Giresun, Artvin ve Sivas illerine Edirne de eklendi.

Vali Ekrem Canalp, corona virüsüyle mücadelenin hem Türkiye hem de Edirne’de iyi gittiğini, kentte günden güne rakamların düzeldiğini, çok güzel noktalara gelindiğini ifade etti.

Vali sözlerini şöyle sürdürdü:

* Örnek olarak son bir hafta içindeki vaka ortalamamız bir kişinin altında. Son iki günden beri de hiç vakamız yok.

* Son bir haftada sadece dört vakamız var. Şu anda hastanelerde yatan hasta sayımız son derece azaldı.

* İnşallah millet olarak bu şekilde çaba göstermeye devam edeceğiz ve corona virüsünü de bu şekilde yaptığımız etkin mücadeleyle yeneceğiz.

Edirne’de toplam 270 vaka görülürken, 17 kişi de yaşamını yitirdi. (DHA)

Son günlerde corona virüsü vakası görülmeyen iller şöyle:

Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli,  Sivas, Artvin, Giresun Edirne.

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Artvin Bartın Burdur Corona Edirne Giresun Gümüşhane Haber Sivas Tunceli Türkiye
Son güncelleme: 15:40 05.05.2020
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