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Edirne’nin ilçelerine gelenler karantinaya alınacak

Edirne’ye bağlı Keşan, Uzunköprü, Havsa, İpsala, Enez, Lalapaşa, Süloğlu ve Meriç ilçelerinde 14 günlük karantina uygulaması başlatılacak. İlçe Hıfzıssıhha Kurulları’nın aldığı kararlara göre; bu gece 24.00’te başlatılacak uygulama 16-26 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak. Uygulamaya göre, Edirne il dışından gelecek kişiler, ilçe ve ilçelere bağlı köylerde ikamet edecekleri evlerde 14 gün boyunca karantinaya alınacak. Karar, Edirne merkez ilçede ise geçerli değil.

Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE
21:12 -
Haberler Gündem
Edirne’nin ilçelerine gelenler karantinaya alınacak

Edirne'nin 8 ilçesinde 16-26 Mayıs tarihleri arasında 14 günlük karantina uygulaması bugün saat 24.00'ten itibaren başlayacak.

Corona virüsü salgınının bulaşma tehlikesine karşı halk sağlığının korunması amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karara göre Keşan, Uzunköprü, Havsa, İpsala, Enez, Lalapaşa, Süloğlu ve Meriç ilçelerinde 14 günlük karantina uygulaması başlatılacak.

Ramazan Bayramı öncesi corona virüsü salgınına karşı tedbirlerin arttırılması amacıyla alınan karara göre; Edirne ili dışından ilçelere giriş yapacak kişiler, ilçe jandarma komutanlıkları ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından kontrol noktalarında tespit edilecek.

Foto: Sözcü

İlçelere giriş yapmak isteyen kişiler, ekipler tarafından kayıtları alınarak ilçe sağlık müdürlüklerine bildirilirken; ikamet edecekleri adreslerde 14 günlük karantina süreçleri başlatılacak.

Karantina süresince eve gelen kişilerle birlikte ev sahipleri de karantina altında tutulacak. Karar, ilçelere bağlı köylerde de geçerli olacak. Karantina altına alınacak kişiler, il sağlık müdürlükleri ile kolluk kuvvetleri tarafından takip edilecek ve 14 gün boyunca ilçe ve köylerden ayrılamayacak.

Foto: Sözcü

KARARA UYMAYANLARA PARA CEZASI

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararlara uymayan kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak. 14 günlük karantina uygulaması, Edirne merkez ilçede ise bulunmuyor.

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