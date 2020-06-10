Efsane Vali’nin yerini kimse dolduramadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı valiler kararnamesi ile Denizli Valisi Hasan Karahan mülkiye başmüfettişliğine getirildi. Yerine ise Siirt Valisi Ali Fuat Atik görevlendirildi. Karahan'ın da merkeze çekilmesi ile kentin efsane valisi Recep Yazıcıoğlu'ndan sonra göreve gelen yedinci vali de merkeze çekilmiş oldu.

BÜROKRASİNİN YÜKSELME BASAMAĞIYDI

80'li yıllardaki sanayi hamlesi ile pek çok alanda öne çıkan ve hızla göç alan Denizli bürokratlar için de önemli bir kentti. Denizli'de görev alan bürokratların büyük bölümü sonraki atamalarında daha büyük kentlere ya da daha önemli görevlere getirildi.

Bu durum valiler için de geçerli oldu. Kentte 5 yıl görev yapan Necati Bilican sonraki görevinde Emniyet Genel Müdürü oldu. Bilican'dan sonra görev yapan isimlerden Oğuz Kaan Köksal üç yıllık görev süresinin ardından Adana Valiliği'ne getirildi.

DENİZLİ'DEN İZMİR'E GİTTİ

Denizli'nin en uzun süre görev yapan valisi Yusuf Ziya Göksu da yükselen isimlerden biri oldu. 1996 yılı Nisan'ın da kentte göreve başlayan Göksu, 2003 yılı Şubat ayında İzmir Valiliği görevine getirildi.

Göksu daha sonra emekliliği isteyerek bürokrasiden ayrıldı. 7 yıl 10 ay Denizli Valiliği görevi yapan Göksu'nun ardından Erzincan Valisi olan Recep Yazıcıoğlu bu kente atandı.

GÖREVİ BAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Denizli'de 20 Şubat 2003 yılında göreve başlayan efsane vali Recep Yazıcıoğlu kısa süre içinde halkla arasında kopmayacak bir bağ oluşturmayı başardı.

Yankı uyandıran açıklamaları ile her zaman dikkat çekmeyi başaran Yazıcıoğlu bazı temaslarda bulunmak için gittiği Ankara'da trafik kazası geçirdi. 2 Eylül 2003'te Temelli'deki trafik kazasından ağır yaralı kurtulan Yazıcıoğlu iki gün sonra bitkisel hayata girdi ve 8 Eylül 2003'te ise hayatını kaybetti.

7 AYA ÇOK ŞEY SIĞDIRDI

Denizli'de sadece 7 ay görev yapan Yazıcıoğlu kılık değiştirerek yaptığı denetimlerle bir anda efsane oldu. Denizli Devlet Hastanesi acil servisine hasta kılığında giderek yaptığı denetim ve yine kılık değiştirerek dükkanını zamanında kapatmayan esnafa yönelik denetimleri kentte isminin efsaneleşmesini sağladı.

Bürokrasi ile vatandaş arasındaki köprüyü kaldıran, sık sık işlemlerin hızlandırılması talimatı veren, halk günlerinde vatandaşın sorunları ile doğrudan ilgilenen Yazıcıoğlu, kentteki ticari işletmelerin Türkçe isim kullanmaları konusunda yaptırımlarda bulundu.

DOĞA VE SPOR AŞIĞIYDI

Kentin doğal güzelliklerini tanıtmak için büyük çaba harcayan Yazıcıoğlu bugün kullanılan Bozdağ Kayak Merkezi'nin de ilk projesini hayata geçiren isim oldu.

Gökpınar Göleti'ndeki çalışmalara destek veren efsane vali bu alanın turizm ve spor merkezi olmasını istediyse de bu proje ölümünden sonra gerçekleştirilmedi.

Bu nedenle kentteki çevrecilerle sık sık tartışmaya giren Yazıcıoğlu, Kefe Yaylası'nın tanıtımına da büyük katkı koydu. Büyük Menderes nehrinde rafting yapan Yazıcıoğlu su sporlarına destek verdi, nehrin bu amaçla kullanılması için fizibilite çalışması yaptırdı.

Yazıcıoğlu, Uluslararası Pamukkale Festivali'nin düzenlenmesini sağladıysa da ilerleyen yıllarda bu festival tamamen sonlandırıldı.

ONDAN SONRA GELENLER MERKEZE ALINDI

Denizli valilerinin kaderi de Yazıcıoğlu'ndan sonra değişti. Yazıcıoğlu'nun halkla kurduğu bağı sonraki hiçbir vali kuramadı ve bu valilerin tamamı kararnamelerle merkeze alındı.

Yazıcıoğlu'ndan sonra göreve başlayan ve üç yıl görev yapan Gazi Şimşek, iki yıla yakın süre görev yapan Hasan Canpolat, 3 yıl görev yapan Yavuz Erkmen, 3 yıl görev yapan ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında tutuklanan Abdülkadir Demir, iki yıl görev yapan Şükrü Kocatepe ve bir yıl görev yapan Ahmet Altıparmak sonraki atamalarında merkez valiliğine getirildi.

Son kararname ile mülkiye başmüfettişliğine getirilen Hasan Karahan ise Denizli'de üç yıldır görev yapıyordu.