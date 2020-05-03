Ege adaları üzerinde gergin anlar

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros bugün öğle saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesi karşısındaki Farmakonisi (Bulamaç) ve Agathonisi (Eşek) adalarında bulunan askeri üsleri helikopter ile ziyaret etti.

Yunan medyası, Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile Genelkurmay Başkanı Floros’i taşıyan helikopterin, 2 Türk jeti tarafından yakından takip edildiğini ve heyecanlı anların yaşandığını yazdı.

TÜRK JETLERİ, HAREKETE GEÇTİ İDDİASI

Yunanistan medyasının bugün öğleden sonra manşetlerine taşıdığı haberde öğle saatlerinde Aydın’ın Didim ilçesi karşısındaki Farmakonisi (Bulamaç) ve Agathonisi (Eşek) adalarını ziyaret eden Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros'u taşıyan helikopterin adaya inişleri sırasında saat 11.58'de kuzeyden gelen iki Türk jeti tarafından 1700 metre yükseklikte taciz edildiğini ileri sürdü.

Yunan askeri makamları olayla ilgili fotoğrafları Yunan medyasına dağıttı.

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