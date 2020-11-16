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Ege bölgesi sallanmaya devam ediyor: AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler

Deprem ülkesi olan Türkiye’de yer sarsıntıları birçok bölgede yaşanıyor. Ege bölgesinde gece boyunca onlarca artçı deprem meydana geldi. Vatandaşlara kısa süreli panik yaşatan depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte deprem listesi ve güncel veriler...

Güncellenme: 10:07, 16/11/2020
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Ege bölgesi sallanmaya devam ediyor: AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler

Geçmişte büyük depremler atlatan Türkiye'de halk en son nerede deprem oldu merak ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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