Ege bölgesinde depremler sürüyor: AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

30 Ekim günü Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda can kaybına yol açan deprem, başta İzmir olmak üzere birçok şehirde binalarda hasara yol açtı. Vatandaşların günü sokaklarda ve çadırlarda geçirdiği bölgede artçı depremler sürüyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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