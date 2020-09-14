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Ege Denizi’nde 3.9 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'inde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Yunanistan adalarının açıklarında yaşanan depremin derinliği 6.40 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

14:17 -
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Ege Denizi’nde 3.9 büyüklüğünde deprem!

Saat 12.15’de, Ege Denizi’nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunanistan'ın açıklarında meydana gelen depremin, 6 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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