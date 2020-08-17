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Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem! İşte son depremler…

Ege Denizi'inde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre Yunanistan'ın güney kısmının açıklarında meydana gelen depremin derinliği 84 kilometre olarak belirlendi. Türkiye'de depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte deprem listesi ve güncel veriler...

10:39 -
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Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem! İşte son depremler…

Saat 10.27'de, Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunanistan’ın açıklarında meydana gelen depremin, 84kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi deprem Google son depremler Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 10:44 17.08.2020
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