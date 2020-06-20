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Ege Denizi’nde deprem! Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler…

Bir Türkiye gerçeği olan depremler, ülkemizde fay hatlarının çok olması sebebiyle her an yaşanabiliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, yaşanan son depremlerin verilerini anlık olarak paylaşıyor Kandilli Rasathanesi, son olarak merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

11:37 -
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Ege Denizi’nde deprem! Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler…

‘Son deprem nerede oldu' ve ‘Deprem mi oldu' soruları internette sıklıkla aratılan konuların başında geliyor. Son olarak, merkez üssü Ege Denizi olan, 3.5 büyüklüğünde, yerin 8.8 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Haberimizde bulunan linklerle yaşanan son depremler listesini görebilirsiniz…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

 

Boğaziçi Üniversitesi deprem son depremler Türkiye
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