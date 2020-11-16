Ege Denizi’nde göçmenlere zulüm böyle görüntülendi

Yunanistan güvenlik ekiplerinin Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi açıkları ile Aydın'ın Didim ilçesi Taşburnu Mevkii açıklarında umut yolculuğuna çıkan göçmen botlarına yaptıkları gün ışığına çıktı.

BOTLARA ATEŞ AÇTILAR, DEMİR ÇUBUKLA VURDULAR

Umut yolculuğunda uluslararası sularda botlarda bulunan göçmenlere yanaşan Yunanistan sahil güvenlik botlarındaki askerlerin göçmenlere demir çubuklarla müdahale ederek geriye dönmeye zorladığı, göçmenlere ateş ettikleri görüldü.

Bazı Yunanistan sahil güvenlik botlarının ise dev dalgalar yaratarak göçmenleri batırmaya ve geri dönmeye çalıştığını gösteren görüntüler sahil güvenlik komutanlığı tarafından yayınlandı.

260 GÖÇMEN KURTARILDI

Yunan askerlerinin can sallarına yerleştirerek açık denizde aç ve susuz kaderine terk ettiği göçmenlerin yardımına Türk askeri koşuyor. Son bir ayda Muğla ve Aydın illerinde 260 göçmenin batmaktan son anda kurtarıldığı açıklandı.

NATO VE FRONTEX ŞAHİT OLDU

Frontex ve NATO askeri güçlerinin önünde gerçekleşen olayda, Türk askerine İngilizce olarak “Uluslararası anlaşmalara aykırı davranıldığını” telsiz ile Yunanistan askerlerine bildirdi.