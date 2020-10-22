Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ege Denizi’nde utanç görüntüleri

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında üç can salına konularak kaderlerine terk edilen 121 göçmen Türk sahil güvenliği tarafından kurtarıldı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 19:09, 22/10/2020
Haberler Gündem
Ege Denizi’nde utanç görüntüleri

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi Ali Hoca Burnu açıklarında üç can salı içerisinde açık denize sürüklenen göçmenleri gören balıkçılar sahil güvenlikten yardım istedi.

Bodrum ve Turgutreis limanlarından denize açılan sahil güvenlik botları Yunanistan'ın İstanköy ve Kilimli (Kalimnos) adasına geçmeye çalışırken yakalanan ve Yunanistan sahil güvenliği tarafından üç can salına bindirilerek kaderine terk edilen göçmenleri bularak kurtardı.

Can sallarının içerisinde aç ve susuz bulunan göçmenler Bodrum Limanı'na getirildi. Göçmenlerin ifadelerinin alınmasının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi Bürosu'na teslim edilecekleri öğrenildi.

İlginizi ÇekebilirYunanistan göçmenleri acı veren şiddetli ses dalgaları ile durduracakYunanistan göçmenleri acı veren şiddetli ses dalgaları ile durduracak
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more