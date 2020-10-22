Ege Denizi’nde utanç görüntüleri

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi Ali Hoca Burnu açıklarında üç can salı içerisinde açık denize sürüklenen göçmenleri gören balıkçılar sahil güvenlikten yardım istedi.

Bodrum ve Turgutreis limanlarından denize açılan sahil güvenlik botları Yunanistan'ın İstanköy ve Kilimli (Kalimnos) adasına geçmeye çalışırken yakalanan ve Yunanistan sahil güvenliği tarafından üç can salına bindirilerek kaderine terk edilen göçmenleri bularak kurtardı.

Can sallarının içerisinde aç ve susuz bulunan göçmenler Bodrum Limanı'na getirildi. Göçmenlerin ifadelerinin alınmasının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi Bürosu'na teslim edilecekleri öğrenildi.