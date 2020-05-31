Ege Ordusu Komutanı’nın emir subayı tutuklandı

Ege Ordu Komutanlığı’nda emir subayı olarak görev yapan muvazzaf binbaşı F.Ö., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT’in otak yürüttüğü çalışma kapsamında geçen cuma günü gözaltına alındı.

F.Ö.’nün, TSK yapılanmasının mahrem imamlarından ve ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçundan aranan L.Ç. ile ankesörlü telefon, market, büfe gibi noktalardan ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edildi. FETÖ/PDY'ye üye olmadığını, mahrem imamın ne demek olduğunu bilmediğini ve herhangi bir telefon da almadığını öne süren F.Ö., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. (İHA)