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Ege’de art arda depremler! İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler listesi…

Ege'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede depremler olmaya devam ediyor. Son 24 saatte en büyüğü 4,5 olmak üzere onlarca deprem yaşandı. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

Güncellenme: 10:37, 02/11/2020
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Ege’de art arda depremler! İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler listesi…

Geçen cuma günü İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında sarsıntılar devam ediyor. Çok sayıda can kaybına yol açan deprem, başta İzmir olmak üzere birçok şehirde binalarda hasara yol açtı. Vatandaşların günü sokaklarda ve çadırlarda geçirdiği bölgede artçı depremler sürüyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


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