Ege’de yakalanan köpek balığını görenler şoke oldu!

Yunanistan’ın Patras kentindeki balıkçıların Ege açıklarında ağlarına takılan dev köpek balığı görenleri şoke etti.

Arachvotika bölgesinde balıkçıların ağlarına takılan 9 metre uzunluğunda 5 ton ağırlığındaki Cetorhinus maximus cinsi camgöz köpek balığı Patras Limanı’na geldiğinde onlarca kişi köpek balığını görmek için sahile akın etti.

Önce 4×4 bir cipe bağlanan halat ile sahile kadar çekilen köpek balığı ardından bir vinç ile kıyıya getirilebildi. Köpek balığının bugüne kadar ağlara takılan en büyük köpek balığı olduğu belirtildi.