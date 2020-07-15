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Ege’de yakalanan köpek balığını görenler şoke oldu!

Yunan balıkçıların Ege'de ağlarına takılan 9 metre uzunluğunda 5 ton ağırlığındaki köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi.

Yaşar ANTER
14:49 -
Haberler Gündem

Yunanistan’ın Patras kentindeki balıkçıların Ege açıklarında ağlarına takılan dev köpek balığı görenleri şoke etti.

Arachvotika bölgesinde balıkçıların ağlarına takılan 9 metre uzunluğunda 5 ton ağırlığındaki Cetorhinus maximus cinsi camgöz köpek balığı Patras Limanı’na geldiğinde onlarca kişi köpek balığını görmek için sahile akın etti.

Önce 4×4 bir cipe bağlanan halat ile sahile kadar çekilen köpek balığı ardından bir vinç ile kıyıya getirilebildi. Köpek balığının bugüne kadar ağlara takılan en büyük köpek balığı olduğu belirtildi.

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Son güncelleme: 14:55 15.07.2020
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