“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Atatürk’ün özlü ve anlamlı sözleri…

23 Nisan 1920… Meclis etrafında toplanan binlerce kişi, Meclis’in açılışını büyük bir coşkuyla bekledi. “23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder” diyen bir Atatürk’ün yanında, bu büyük güne tanıklık etti. İşte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün özlü sözleri…

ATATÜRK’ÜN 23 NİSAN VE ULUSAL EGEMENLİK SÖZLERİ

“23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.”

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

“Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.”

“Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.”

“Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.”

“Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.”

“Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.”

İLK MECLİS 115 VEKİLLE AÇILDI

Mustafa Kemal, 19 Mart 1920’de, illere ve kolordu komutanlıklarına bir genelge göndererek yeni meclis için bulundukları bölgelerde aday seçimi yapılmasını ister.

Kapatılan Meclis-i Mebusan üyelerinden Anadolu’ya kaçabilenlerin hakları saklı tutulacaktır. Meclis, 23 Nisan cuma günü saat 13.45’te, 115 milletvekilinin katılımıyla açıldı. Heyet halkı selamladı.