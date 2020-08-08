Ege’nin iki yakasında Elif Naz operasyonu

Elif Naz Nazari 3 yaşında bir Afgan kız çocuğu… Annesi Şefika ve ağabeyi Ferit'in Avrupa hayali macerasına, o da katıldı. Annesinin kucağında önce İran'a, ardından da Türkiye'ye geldi. Aile Şubat ayında binlerce mülteciyle birlikte Yunanistan sınırına dayandı. Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a geçtiler.

Bu sırada Yunan polisi mültecilere müdahale etti ve çıkan kargaşada anne ile iki çocuğu birbirinden koptu. Yunan makamlarınca bulunan Elif Naz, mülteci kampına götürüldü. Anne Türkiye'ye döndü. AKP İstanbul Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk grubu üyesi Serap Yaşar bundan sonra yaşananları şöyle anlattı: “İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bana hikâyeyi anlattı.

Gayretlerine rağmen çocuğu getirememişler. Bu arada Yunan makamları Göç İdaremize ‘Bizde böyle bir çocuk yok' diyor. Bende Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dora Bakoyanni ile temasa geçtim. O da oradan ilgilendi. 13 gün sonra çocuğu bulduk. Elif, Kızılay ve Kızılhaç aracılığı ile sınırımıza getirildi ve annesine kavuştu.”

ADETA İZ SÜRDÜK SONUCA ULAŞTIK

AKP İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Göç Komitesi'nde iki dönem Başkan Yardımcılığı yaptı. Yaşar şunları söyledi: “Komite Başkanı Fridez'e ‘Çok kaygılıyım, bu çocuğun geri alınması lazım' diye mektup yazdım. Bu olayda biz iz sürdük, sonuca ulaştık. Ama bu sadece bir vaka… Kayıp çocuk sayısı belki 10, belki 50 bin. Ama böyle bir sorunun varlığı ilk kez bizim raporumuzla kayıt altına alındı.”