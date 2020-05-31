Eğitim için gittiği ABD’de nehirde kayboldu

28 Mayıs sabah saatlerinde 4 arkadaşıyla birlikte San Joaquin Nehrine giden Umut Felik, kiraladıkları botla gezerken yüzmek için suya atladı.

Felik sudan çıkmayınca diğer arkadaşları da nehre atladı. Gözden kaybolan genci bulmaya çalışan arkadaşları başarılı olamayınca polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik birimlerinin de katıldığı arama çalışmalarından sonuç çıkmadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Kargı ilçesinde mobilyacılık yapan baba Ahmet Felik ile eşi Sacide Felik, çocuklarının Amerika’da 3 yıldır üniversitede Bilgisayar Programcılığı eğitimi aldığını ve aynı zamanda bir benzinlikte çalıştığını ifade ederek çocuklarının bir an önce bulunmasını istedi.

Umut Felik’in arkadaşları ve akrabaları sosyal medyadan ABD’li yetkililerin arama kurtarma çalışmalarına devam etmeleri için kampanya başlattı. Acılı aile ise Dışişleri Bakanlığından yardım istediklerini ifade etti.

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